Россия атаковала Запорожье и Днепр, погибли не менее трех человек

В Запорожье одна из ракет попала в отель. В результате скончались 38-летняя женщина и ее восьмилетний сын, два человека — 43-летний мужчина и его 12-летняя дочь — получили ранения, девочка находится в реанимации, сообщил глава Запорожской областной администрации Иван Федоров. «Девочка имеет переломы конечностей, ранения, ожоги до 45 процентов тела, травматический шок. Она в реанимации, врачи оказывают всю необходимую помощь», — отметил Федоров.

За последние сутки, по данным Федорова, российские военные нанесли 313 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области, поступило 38 сообщений о разрушениях жилых домов и объектов инфраструктуры.



Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак рассказал о последствиях ракетного удара по Днепру: погиб 51-летний мужчина, еще шесть человек пострадали, один из раненых остается в больнице. В городе полностью сгорело три автомобиля, еще 12 получили повреждения. Побиты окна в детском саду и семи частных домах, повреждено одно предприятие.







Фото: ДСНС