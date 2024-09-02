CNN: США конфисковали «Борт №1» президента Венесуэлы Николаса Мадуро

США конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Доминикане, решив, что его приобретение было нарушением американских санкций, сообщил телеканал CNN. По словам двух американских чиновников, в понедельник США переправили самолет во Флориду.

Официальные лица называют самолет «Бортом № 1» в Венесуэле, он был запечатлен во время предыдущих государственных визитов Мадуро по всему миру.



«Это посылает сигнал на самый верх, — сказал CNN один из американских чиновников — Мы даем четкий сигнал, что никто не стоит выше закона».



Ситуация в Венесуэле оказывает влияние на политику США, поскольку миллионы людей бегут из страны, многие из которых решили мигрировать к границе США и Мексики. Плохие экономические условия, нехватка продовольствия и ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию вынудили более 7,7 миллиона человек покинуть Венесуэлу, что стало крупнейшим переселением в Западном полушарии.

Самолет Dassault Falcon 900, стоимость которого, согласно полетным записям, оценивается примерно в 13 млн долларов, в последние месяцы находился в Доминиканской Республике. Официальные лица США не сообщили каким образом, но это дало возможность американским властям конфисковать самолет.



В марте 2020 года Министерство юстиции США предъявило Мадуро, а также 14 нынешним и бывшим венесуэльским чиновникам обвинения в наркоторговле и коррупции.

«Более 20 лет Мадуро и ряд его высокопоставленных коллег предположительно вступали в сговор с [колумбийскими партизанами] FARC, в результате чего тонны кокаина попадали в американские общины и опустошали их», — заявил тогда генеральный прокурор Уильям Барр.

Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правоприменения Госдепартамента предложило вознаграждение в размере до 15 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту или осуждению Мадуро.



В 2017 году два племянника жены Мадуро Силии Флорес были приговорены федеральным судом Нью-Йорка к 18 годам лишения свободы за попытку контрабанды до 800 килограммов кокаина в США на частном самолете; впоследствии эти двое были освобождены Соединенными Штатами в рамках обмена заключенными в 2022 году.



Фото: CNN