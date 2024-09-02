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#Новости

В Татарстане повысят единовременную выплату контрактникам до 2 миллионов рублей

02.09.2024

Последний раз сумму выплат поднимали в июле

Президент Татарстана второй раз за два месяца увеличил региональную часть единовременной выплаты с 1,05 млн до 1,3 млн рублей. Выплату повысят тем, кто отправится на войну со 2 сентября. 400 тысяч рублей контрактникам выплатит Минобороны РФ, до 300 тысяч — муниципалитеты.

Предыдущее повышение суммы региональной выплаты прошло 5 июля. Тогда же были озвучены сроки выплат — до 31 июля этого года. Позже выплату продлили до 20 августа, теперь до 31 декабря.

По данным «Idel.Реалии», как минимум 2447 уроженцев Татарстана погибли на войне России в Украине, причем 117 — только за прошлую неделю.

В 15 регионах одна лишь региональная выплата достигла миллиона или превышает эту сумму, отметили «Важные истории». 47 российских регионов повысили выплаты за заключение контракта с Министерством обороны после того, как в июле Путин поднял федеральную выплату и рекомендовал регионам также выплачивать новым контрактникам не менее 400 тысяч рублей.

В августе этого года единовременная региональная выплата в среднем достигла 596 тысяч рублей. За неполные восемь месяцев она уже выросла в 3,6 раза.

Только в 11 российских регионах единовременная выплата ниже, чем рекомендованные Путиным 400 тысяч рублей.


*Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией. 





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