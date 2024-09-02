Bloomberg: Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС

Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС, сообщили Bloomberg источники в администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По их словам, таким образом Турция стремится наладить связи за пределами Запада, считая, что «геополитический центр тяжести смещается от развитых экономик».

Страна подала заявку на вступление в БРИКС еще несколько месяцев назад, поскольку продолжающиеся почти десять лет переговоры о вступлении в Евросоюз ни к чему не привели, рассказали собеседники агентства. При этом о желании Турции вступить в БРИКС Эрдоган заявлял еще в 2018 году.



Очередное расширение БРИКС может быть обсуждено на саммите организации, который пройдет в конце октября в Казани.



В МИД Турции и в администрации Эрдогана от комментариев отказались.



В августе заявку на вступление в БРИКС подал Азербайджан, обнародовав это после визита Владимира Путина в Баку.



Межгосударственный союз БРИКС был основан в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, к которым позднее присоединилась ЮАР. В начале этого года организация приняла новых членов: Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопию.

