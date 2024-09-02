Замкомандующего Ленинградским военным округом задержали по делу о взятке в особо крупном размере

Следственный комитет сообщил о задержании 60-летнего генерал-майора Валерия Муминджанова по обвинению в получении взятки на сумму в 20 млн рублей. Ему вменяют статью, максимальная санкция по которой 15 лет лишения свободы.



В Ленинградском военном округе Муминджанов занимался вопросами материально-технического обеспечения. До этого он возглавлял департамент ресурсного обеспечения Министерства обороны России и отвечал за вещевое довольствие, именно на этой должности, по версии следствия, он совершил инкриминируемое ему преступление.

Отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил, он способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Минобороны, в том числе на «СВО», на сумму более 1,5 млрд рублей. В СК добавили, что за это он получил взятку на общую сумму свыше 20 млн рублей.

Следствие также установило, что Муминджанов и его семья владеют многочисленными объектами недвижимости в Москве и Воронеже общей стоимостью более 120 миллионов рублей. Законность их приобретения в данный момент проверяется.



Начиная с апреля, следователи задержали по меньшей мере пятерых генералов: бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова, начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, начальника главного управления связи Минобороны РФ Вадима Шамарина, бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова и бывшего замминистра обороны Павла Попова.

Фото: ТАСС