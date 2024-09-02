В Петербурге вернувшийся с войны экс-заключенный убил девушку, которая назвала его дураком

Невский районный суд Петербурга арестовал вернувшегося из Украины бывшего заключенного Артура Куршева, которого обвиняют в убийстве девушки, сообщила пресс-служба городских судов.

34-летнюю жительницу Ростовской области Александру нашли зарезанной днем 28 августа за заброшенным ДК «Невский». Вскоре по отпечатку пальца на пластиковом стаканчике, изъятом с места происшествия, задержали Куршева, который признал вину



По версии следствия, днем 28 августа он дважды ударил девушку в грудь ножом, от полученных ран она скончалась на месте. По словам убийцы, жертва оскорбляла его, когда он гулял по набережной Невы, назвав дураком.

Как выяснили журналисты 47news, 22-летний Куршев недавно вернулся с войны в Украине, где он служил в подразделении «Шторм», в которое Минобороны набирает заключенных. В полиции Петербурга сообщили, что мужчину ранее уже судили по делу об убийстве, в декабре 2022 года он зарубил знакомого топором. В апреле прошлого года ему вынесли приговор, он подписал контракт и в обмен на помилование отправился на войну. По данным издания, из колонии он ушел на «СВО» через пару недель. Отвоевал полгода и вернулся. Один из сотрудников полиции сказал журналистам, что Куршева «тянет к смерти, так что с зоны опять уйдет на передовую».



31 августа в Перми задержали вернувшегося с войны в Украине экс-заключенного, который убил женщину и ее маленькую дочь. В 2018 году он ограбил магазин, а в 2022-м изнасиловал и убил местную медсестру. Суд приговорил его к 20 годам колонии, однако, не отсидев и года, он завербовался на войну, был помилован и оказался на свободе.

