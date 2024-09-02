Расследование против Telegram начали власти Южной Кореи

Полиция Сеула начала досудебное расследование в отношении Telegram из-за распространения порно с дипфейками, сообщила агентство Yonhap. Глава Национального агентства уголовных расследований сообщил, что Telegram подозревается «в содействии преступлениям».

Правоохранительные органы страны проверяют восемь телеграм-ботов, с помощью которых создаются порнодипфейки с лицами южнокорейских женщин. Кроме того, полицейских интересуют групповые чаты, в которых эти материалы могли распространяться. Отмечается, что Telegram не предоставляет национальным следственным органам информацию об аккаунтах для расследования.

«Мы надеемся на сотрудничество с французскими властями и другими международными организациями, чтобы понять, как можно использовать эту возможность для расследования деятельности Telegram», — сказал журналистам представитель Национального агентства.

Это первый случай, когда полиция Южной Кореи расследует деятельность Telegram.



По данным Национальной полицейской службы, в период с 26 по 29 августа было получено в общей сложности 88 сообщений о секс-преступлениях с использованием deepfake, и было установлено 24 подозреваемых. «По сравнению с 297 сообщениями с января по июль этого года (в среднем 9,5 сообщений в неделю), количество сообщений на прошлой неделе было почти в 10 раз больше», — сообщил представитель полиции.

Создателям ботов будут предъявлены обвинения в сговоре и пособничестве преступлениям.



Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа вечером 24 августа. По версии французских властей, предприниматель отказался от сотрудничества при расследовании преступлений, связанных с использованием мессенджера. Через четыре дня ареста суд в Париже выпустил Павла Дурова под залог в 5 млн евро с запретом покидать Францию. При этом, по информации Libération, после задержания Дуров рассказал следователям, что сотрудничал с французской контрразведкой, благодаря чему якобы удалось предотвратить несколько терактов.







Фото: АР