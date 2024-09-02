В Уфе задержали 20-летнего студента, который учится в Германии, а в Россию приехал к родителям, его обвиняют в «оправдании терроризма»

В Уфе против 20-летнего студента немецкого вуза Макара Николаева возбудили дело о «пропаганде терроризма» в интернете из-за комментариев в социальных сетях, сообщило местное издание Mkset. Летом он прилетел к родителям из Германии, где учится на политолога, и его задержали сотрудники ФСБ. 30 августа Кировский районный суд Уфы на месяц отправил Николаева в СИЗО.

По версии силовиков, молодой человек призывал вступать в «Русский добровольческий корпус»*, свергать российский режим и писал о том, что поддерживает Украину. По их словам, в объяснениях Николаев настаивал на том, что студенты в Германии заставляли его публично «отречься от России».

В 2020 году Макар разработал методику поиска информации для создания всероссийского архива, посвященного истории Великой Отечественной войны. Мальчик хотел восстановить сведения о своем прадеде и в процессе разработал целую систему. Его проект победил на Всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия» — одном из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». После школы Макар Николаев уехал учиться в Германию на политолога. Этим летом он приехал на каникулы к родителям в Башкортостан, где его и задержали. По статье об «оправдании терроризма» ему грозит до 7 лет лишения свободы.

*Признан в России «террористической» организацией.

Фото: ASTRA







