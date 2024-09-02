Юлия Навальная: «Пусть эта книга будет частичкой Алексея для каждого из вас»

Автобиография, написанная Алексеем при жизни и получившая название «Патриот», выйдет сразу на 26 языках в 36 странах, сообщила Юлия Навальная, отметив, что 22 октября она выйдет и на русском языке.

«Пока я работала над книгой, сто раз смеялась и сто раз плакала. Наверное вы, люди, которые любили Алексея, поддерживали, боролись вместе с ним, будете испытывать те же эмоции. Ну каким же он классным парнем был! Честным, смелым, любящим и любимым, готовым на все ради своих убеждений, ради своей борьбы, ради своей страны, ради всех нас», — написала Юлия в Instagram**.

Книга, которую Навальный начал писать после отравления «Новичком», будет опубликована в США 22 октября тиражом в полмиллиона экземпляров. В книге Алексей рассказывает свою историю своими же словами. Юлия Навальная называет эту работу «последней демонстрацией неповиновения», которая должна воодушевить последователей политика.



В пресс-релизе издательства Knopf говорится, что мемуары «выражают полную убежденность Навального в том, что переменам нельзя сопротивляться и они обязательно наступят».

Книга уже доступна для предзаказа.



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Внесен в список «террористов и экстремистов».

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