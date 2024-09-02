За 2,5 года войны как минимум 148 преподавателей подверглись преследованию за свою антивоенную позицию

С начала полномасштабного вторжения не менее 148 преподавателей столкнулись с давлением и преследованием, говорится в исследовании правозащитного проекта «ОВД-Инфо»*. Было заведено 106 административных дел, 23 — уголовных, у девяти преподавателей прошли обыски и допросы, еще пять задержали. 22 человека после этого уехали из страны. Большинство преподавателей, подвергшихся давлению, было уволено — 59%.

В ходе исследования проанализированы данные о 65 школьных учителях, 54 преподавателях вузов и 10 преподавателях средних специальных учебных заведений, подвергшихся политически мотивированному давлению в период с 24 февраля 2022 года по 14 июля 2024 года. Также в выборку попали 18 педагогов, работающих в сфере дополнительного образования, и одна воспитательница детского сада.

С начала войны всего административных дел против преподавателей, которым вменили антивоенную позицию, зафиксировано в 2022 году — 71. В последующие годы количество дел начало снижаться, как предполагают исследователи, из-за того что педагоги просто перестали искренне разговаривать с учащимися. В 2023 году из школ уволились 193 тысячи преподавателей, что составило 14% от общего числа педагогов в стране.

Среди 106 дел об административных правонарушениях 20 связаны непосредственно с профессиональной деятельностью преподавателей. Как минимум 16 из этих 20 дел завели из-за доносов от учащихся, их родителей или коллег по образовательному учреждению.

В 11 делах из 20-ти преподавателям вменялось выражение антивоенной позиции во время занятий: пять дел с такой фабулой возбудили в отношении школьных учителей, пять — в отношении преподавателей вузов и одно — в отношении преподавателя среднего специального учебного заведения.

В известных нам административных делах, не связанных непосредственно с профессиональной деятельностью, преподавателей преследуют чаще всего за антивоенные публикации в интернете и участие в акциях протеста. Детского тренера Валерия Яковлева в бурятском поселке Онохой трижды судили за «дискредитацию» армии из-за то, что он трижды сорвал наклейку в виде буквы Z со входа в спортивную школу.

Четыре из 23-х проанализированных уголовных дел связаны с преподавательской деятельностью. Три из них — за устные высказывания в общении с учащимися. Пензенскую учительницу английского языка Ирину Ген приговорили к пяти годам условно по делу о «фейках» о российской армии «по мотиву политической ненависти», за то что в разговоре с ученицами она высказалась против вторжения России в Украину. К трем годам условно по аналогичной статье с добавлением пункта об «использовании служебного положения» приговорили преподавательницу филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде Ирину Седельникову за высказывание о погибших в результате действий российской армии украинских детях, допущенное ею на одном из семинарских занятий. В июне 2024 года в Протвино возбудили уголовное дело о «фейках» в отношении учительницы русского языка и литературы Натальи Таранушенко, которая весной 2022 года на уроке рассказала детям о событиях в Буче. После этого отец одного из учеников в течение двух лет писал доносы на Таранушенко, пока не достиг своей цели. После возбуждения дела Таранушенко уехала из России.



Еще 11 уголовных дел связаны с антивоенными публикациями в интернете. В двух из них фигуранты ранее привлекались к административной ответственности по статье о дискредитации армии за преподавательскую деятельность, и именно поэтому у правоохранительных органов была возможность вменить им уже уголовную статью.

В 51 из 148 проанализированных случаев давление началось с доноса. Значительную долю доносов (22) писали учащиеся или их родители. Поводом для 57% доносов послужили устные высказывания на занятиях или в присутствии учеников или студентов.





*Признан в России «иностранным агентом».

