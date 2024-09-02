Россия атаковала ракетами Сумы и Киев

Как сообщила в воскресенье вечером Сумская областная военная администрация, российская армия ударила ракетой по помещению, в котором расположены центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом. Само здание находится посреди жилого микрорайона города. В расположенных неподалеку с учреждением многоэтажных домах выбило окна.

Пострадали 18 человек, среди них шесть детей. Власти города разместили жителей пострадавших домов в соседних школах.

Накануне прокуратура Сумской области сообщила, что 31 августа российские войска атаковали баллистикой колонну зерновозов, которые находились на пути Сумы–Харьков. Погиб 23-летний водитель грузовика, еще четверо водителей получили ранения. Кроме того, обстрелы привели к возгоранию одного грузового автомобиля и повреждению около двадцати машин.



Утром 2 сентября массированной атаке подвергся Киев. Несколько групп ракет волнами заходили на украинскую столицу. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, было запущено 35 ракет различных типов и 23 ударных БПЛА: 16 баллистических ракет «Искандер-М/KN-23» — из Брянской, Воронежской и Курской областей, 14 крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области, 4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской области, 23 ударных беспилотника из Приморско-Ахтарска.



«В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил а также расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбито 9 баллистических ракет «Искандер-М», 13 крылатых ракет Х-101, 20 ударных БПЛА», — говорится в сообщении.



Местные власти сообщили о падении обломков в нескольких районах города, есть повреждения нежилой застройки. Мэр Киева Виталий Кличко написал, что в Святошинском районе из-за падения обломков загорелись четыре автомобиля, в Голосеевском — нежилое помещение, в Святошинском — складское здание.



ПВО также работала в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Запорожской областях.



Из-за утренней ракетной АТАКИ на Украину Польша снова поднимала свою авиацию.«Сегодня ночью наблюдалась интенсивная деятельность дальней авиации России, связанная с нанесением ударов по Украине. Последний раз такая активизация российской дальней авиации была зафиксирована 27 августа», — заявили в соцсети Х представители оперативного военного штаба страны.



Фото: ДСНС