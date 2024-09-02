В Белгороде под обстрел попал детский сад

В результате украинского обстрела был разрушен детский сад в Белгороде, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, это не единственное попадание в образовательное учреждение, поэтому первую неделю нового учебного года все школы, находящиеся на Харьковской горе, будут работать в дистанционном формате. Детские сады района в течение этого времени будут закрыты.

Всего за прошедшие сутки было ранено 11 человек, в том числе два ребенка, в тяжелом состоянии пятеро пострадавших, написал Гладков в своем телеграм-канале. В городе выбито остекление в 175 квартирах в 40 МКД. Повреждены 33 частных дома, 94 автомобиля, 3 социальных объекта.



В Белгородском районе области ранена женщина, ее госпитализировали с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга. После обстрела загорелись три дома и четыре автомобиля.



Минобороны России сообщило о двух сбитых за ночь беспилотниках — над Белгородской областью и Черным морем.







Фото: ТГ Вячеслав Гладков







