Россия атаковала Харьков «Искандерами»

Российские военные днем нанесли очередной массированный удар по Харькову, на данный момент известно о 41 пострадавшем, среди них — 5 детей. «Среди раненых — также два представителя медицинской службы, еще двое взрослых находятся в тяжелом состоянии», — рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубова. Он отметил целями удара стали исключительно объекты гражданской инфраструктуры в разных частях города. По предварительной информации, при ударах использовали ракеты «Искандер». Поврежден торговый центр, дворец спорта, отделение «Новой почты» и жилые дома.

Также из-за обстрела Харькова возникли проблемы с газопроводом, есть возгорание. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, эвакуированы 30 человек.

«Россия снова терроризирует Харьков. Удары по гражданской инфраструктуре, просто по городу», — написал в телеграме Владимир Зеленский, отметив, что «должны быть привлечены все необходимые силы мира для того, чтобы остановить этот террор».

«Для этого нужны не экстраординарные силы, а достаточная смелость лидеров — смелость дать Украине все то, что необходимо для защиты», — подчеркнул Зеленский.

30 августа российская армия уже атаковала центральные районы Харькова КАБами. Погибли шесть человек, в том числе 14-летняя девочка, которая находилась на площадке во дворе многоэтажного дома. 97 человек пострадали, среди них 22 ребенка.

Фото: ДСНС