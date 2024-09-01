Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова после реанимации и операции на желудке голодает в колонии

Белорусская политзаключенная Мария Колесникова голодает в колонии, ее вес составляет 45 кг при росте 175 см, рассказала сестра Колесниковой Татьяна Хомич в интервью «Настоящему времени»*. Ранее, после того как Колесникова попала в реанимацию, ей сделали операцию из-за прободной язвы, сейчас ей необходима специальная диета.



«Тюремную еду она не может есть, это очень грубая для нее еда. Условия в ПКТ предусматривают, что можно потратить 35–70 рублей в месяц, это около 10–20 евро в месяц. Но представьте, что на эти деньги можно купить в Беларуси? В лучшем случае чай, печенье. Но ведь ей еще нужны прокладки, вещи гигиены, которые в передачах к ней не попадают. Поэтому все это время Маша недоедает, фактически она голодает», — рассказала Хомич.

Мария Колесникова более полутора лет находится в помещении камерного типа (ПКТ). Ранее издание «Новы час» со ссылкой на свой источник сообщило, что с октября 2023 года Марии Колесниковой не передают писем: их рвут у нее на глазах. По мнению Татьяны Хомич, сестре создали такую изоляцию, «чтобы она думала, что о ней все забыли». По ее словам, информацию о состоянии белорусской оппозиционерки родные получают в основном от женщин, освободившихся из колонии.



Колесникова стала одним из лидеров оппозиции, не признавшей итоги состоявшихся 9 августа 2020 года президентских выборов в Беларуси. В сентябре 2021 года ее приговорили к 11 годам колонии, обвинив в призывах к действиям, направленным на угрозу нацбезопасности, в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского сообщества. После этого никакой официальной информации о состоянии здоровья Колесниковой власти не дают.







*Признано в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.

Фото: РИА Новости