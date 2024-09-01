ЦАХАЛ объявил об обнаружении в туннеле под Рафахом шести тел заложников, похищенных ХАМАСом 7 октября

Тела шестерых заложников, похищенных ХАМАСом 7 октября, были найдены в туннеле в южной части Газы Рафах ночью, вскоре после того как они были убиты террористами, объявила Армия обороны Израиля в воскресенье. Это Герш Гольдберг-Полин, 23 года, Эден Йерушалми, 24 года, Ори Данино, 25 лет, Алекс Лобанов, 32 года, Кармель Гат, 40 лет, и Альмог Саруси, 27 лет. Все они, кроме Кармель Гата, были похищены с музыкального фестиваля «Нова» в районе кибуца Реим. Гражданин России и Израиля Александр Лобанов работал барменом на музыкальном фестивале.





Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что все шестеро были «зверски убиты» ХАМАСом незадолго до прибытия войск — возможно, всего за день или два до того, как их нашли.



Как пишет Times of Israel, тела были найдены примерно в километре от того места, где несколько дней назад нашли живым заложника Фархана аль-Кади. После этого войска начали обыскивать комплекс туннелей, расположенных на глубине около 20 метров под землей, и в субботу обнаружили тела заложников.

Президент Исаак Герцог в своем заявлении сказал, что «сердце целой нации разбито на куски» сообщением о гибели заложников. «От имени всего государства Израиль я прижимаю к сердцу их семьи и прошу прощения. Прощения за то, что не смогли вернуть своих близких домой в целости и сохранности», — отметил Герцог.



Президент США Джо Байден заявил, что «опустошен и возмущен» гибелью заложников, в частности, гражданина США и Израиля Голдберга-Полина, за родителей которого, Джона и Рейчел, он и другие американцы молились. «Это столь же трагично, сколь и предосудительно. Лидеры ХАМАС заплатят за эти преступления. И мы продолжим круглосуточную работу по достижению соглашения, которое обеспечит освобождение оставшихся заложников», — сказал он.



В ХАМАС возложили ответственность за гибель заложников на Израиль, заявив, что тот отказывается от соглашения об их освобождении.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем заявлении отметил, что Израиль по-прежнему готов к соглашениям об освобождении заложников, но в то же время подчеркнул, что тот, кто хочет соглашения, не будет убивать людей, освобождения которых оно касается.

Между тем Форум семей заложников и пропавших без вести, организация, объединяющая родственников жертв ХАМАСа, объявил масштабную акцию протеста, которая должна состояться в воскресенье в Иерусалиме и Тель-Авиве, а также других городах по всей стране. «Обнаружение тел вчера является прямым результатом того, что Нетаньяху провалил сделки <..> и усилил военное давление, которое привело к гибели многих похищенных. За последние месяцы 8 похищенных были спасены живыми в ходе военных операций, по сравнению со 105 похищенными, которые были освобождены в результате сделки», — говорится в сообщении организации.

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве будет закрыт с 08:00 2 сентября по местному времени. О проведении забастовки объявил глава израильской конфедерации профсоюзов «Гистадрут» Арнон Бар-Давид. Он требует от властей страны добиться немедленного освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников. К забастовке, как ожидается, присоединятся учреждения здравоохранения, аптеки, оборонные предприятия, заводы по производству продуктов питания. Также забастовку поддержал и муниципалитет Тель-Авива.

По информации Times of Israel, 97 из 251 заложника, похищенных ХАМАСом 7 октября, сейчас остаются в Газе, включая тела по меньшей мере 33 человек, гибель которых подтверждена ЦАХАЛом.

Фото: АР