Украинские беспилотники атаковали 16 регионов России

Украинские военные ночью атаковали дронами как минимум 16 регионов. Минобороны России отчиталось о 158 сбитых и перехваченных беспилотниках. В Тверской и Московской областях в результаты атаки повреждены ГРЭС и НПЗ.

«Над территорией Курской области в ночное время было уничтожено и перехвачено 46 БПЛА, над территорией Брянской области 34, над территорией Воронежской области — 28, над территорией Белгородской области — 14, 8 — над территорией Рязанской области, 2 — над Москвой, 7 — над Московской областью, 5 — над территорией Калужской области, 4 — над территорией Липецкой области, 3 — над территорией Тульской области, по 2 БПЛА над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по одному над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей», — сообщило ведомство.



В Конаково Тверской области после атаки БПЛА начался пожар в районе местной ГРЭС. По сообщению РИА «Новости», на территорию упали обломки сбитого дрона. «Сегодня ночью была предпринята попытка атаки тремя беспилотниками территории Каширской ГРЭС. Жертв и разрушений нет, пожара не последовало. Электроэнергия исправно подается абонентам. На месте работают оперативные службы», — сообщил губернатор Тверской области Игорь Рудена. Между тем в местных пабликах жители показывают видео пожара и повреждений зданий.





Также после атаки загорелась газораспределительная сеть (ГРС) «Конаково», которая является технологической частью магистрального газопровода «КГМО-Конаково».

В Подмосковье дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефти» в Капотне. Очевидцы сняли, как он летел, пока его пытались сбить автоматными очередями, а потом взорвался на территории завода, пожар тушат с вертолетов. При этом мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что НПЗ атаковали несколько беспилотников, «угрозы работе» завода нет, а повреждено было «отдельно стоящее техническое помещение».



Между тем ТАСС сообщил со ссылкой на оперативные службы, что «пожару на НПЗ в Капотне присвоен максимальный номер сложности».



К 11 часам мск власти сообщили о локализации пожара на НПЗ.

Из-за атаки беспилотников вводились ограничения на вылет в аэропортах Московского региона, было задержано суммарно 74 рейса, написал ТАСС со ссылкой на Росавиацию.



Фото: ASTRA







