Libération: Павел Дуров заявил на допросе, что сотрудничал с французскими спецслужбами

На допросе сразу после задержания во французском аэропорту Ле-Бурже Павел Дуров рассказал, что сотрудничал с французскими спецслужбами, пишет французское издание Libération со ссылкой на источник.

Для борьбы с терроризмом был открыт официальный канал связи «с горячей линией и специальным адресом электронной почты», что помогло предотвратить несколько терактов, пересказывает издание слова основателя Telegram. Дуров уточнил, что Telegram ограничился лишь борьбой с терроризмом и отказался сотрудничать с другими полицейскими службами под предлогом того, что они могут «злоупотреблять» предоставленными возможностями.

Libération также пишет, что во время допроса Дуров отдал силовикам свой телефон и предоставил к нему доступ.

По данным источника французского издания, Дуров встречался с представителями Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI) в Дубае. Во время этой встречи бизнесмен, по словам источника, дал понять, что ему «было бы неуместно раскрывать информацию, составляющую военную тайну». О чем велась речь — не уточняется.

Заявление главы Telegram о сотрудничестве с французскими спецслужбами ранее также цитировало издание Le Parisien. При этом с 2013 по 2024 годы французская полиция не получила от «Телеграма» ответы на 2460 обращений, утверждает Libération.

Как пишет издание, Дуров был «поражен», узнав о причине задержания. На допросе Дуров заявил, что ответить на все запросы невозможно — компания получает «миллионы» таких обращений, а их первичной сортировкой занимается искусственный интеллект.

Павел Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, через четыре дня ему предъявили обвинение в отказе предоставить по запросу уполномоченных органов необходимую информацию или документы о предоставлении криптографических услуг, направленных на обеспечение конфиденциальности, без обязательного декларирования, а также в соучастии в обеспечении незаконных транзакций, хранении материалов порнографического характера, в том числе с несовершеннолетними, обороте наркотиков и мошенничестве.

В среду следственный судья в Париже принял решение выдвинуть официальные обвинения основателю Telegram Павлу Дурову, суд запретил Дурову покидать Францию, кроме того он должен дважды в неделю отмечаться в полиции.

Фото: Forbes