Против диссидента Александра Скобова* возбудили третье уголовное дело об «оправдании терроризма»

Против диссидента Александра Скобова 28 августа возбудили новое, уже третье, дело об «оправдании терроризма», сообщила в фейсбуке** его жена Ольга Щеглова. С чем связано уголовное дело, женщина не уточнила. По ее словам, муж о новом обвинении пока не знает — с апреля он находится в СИЗО.

66-летнего Скобова задержали 2 апреля по обвинению в «оправдании терроризма» за посты в соцсетях. 4 апреля суд в Петербурге отправил его в СИЗО.

По версии следствия, с сентября 2023 года по февраль 2024 года Скобов в своем телеграм-канале опубликовал несколько постов, где оправдывал взрыв Крымского моста, а также призывал к осуществлению террористических актов на территории России. В суде Скобов заявил: «Слава Украине, смерть убийце Путину».

После суда его перевели в Сыктывкар, и вскоре стало известно о втором обвинении по такой же статье — жена Скобова считает, что оно связано с его участием в «Форуме свободной России»***. В мае стало известно, что диссиденту также вменяют статью об участии в деятельности «террористического сообщества».

В годы СССР его привлекали за «антисоветскую» агитацию и помещали в психиатрическую больницу в рамках карательной психиатрии. При этом делами Скобова занимался в том числе и Владимир Путин, который тогда работал в Пятом управлении КГБ, рассказали в «Мемориале»*.



В нулевые Скобов был членом движения «Солидарность» и партии «Яблоко», а после — в 2024-м — попал в список «иноагентов». «Мемориал» признал его политзаключенным.

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Признаны в России «иностранными агентами».

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Компания Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, признана «экстремистской» и запрещена в России.

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Признан в России «нежелательной» организацией.

Фото: Мемориал