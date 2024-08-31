Немецкие силовые структуры предупредили о диверсиях в компаниях по отправке посылок

Федеральным управлением по защите конституции Германии и Федеральным уголовным ведомством было выпущено уведомление о данных инцидентах и разослано авиационным и логистическим компаниям, сообщило Немецкое агентство печати. Как указано в документе, была получена информация о «нескольких посылках, отправленных частными лицами из различных мест Европы, которые загорелись по пути к адресатам в нескольких европейских странах».

Как пишет Bild, предупреждение связано с инцидентом в Лейпциге, где в июле произошел пожар в логистическом центре DHL при аэропорте. Пожар был вызван возгоранием посылки, прибывшей из стран Балтии. Огонь перекинулся тогда на контейнер. DHL сообщил о как минимум двух подобных инцидентах. При этом расходы на отправку этих посылок часто «значительно превышали стоимость товаров, находящихся в них». В подозрительных посылках содержались электронные устройства и емкости с жидкостями.

«Мы приняли меры во всех европейских странах, чтобы защитить нашу сеть, сотрудников, объекты и посылки наших клиентов», — заявили в DHL, отметив, что компания полностью сотрудничает с властями.

В силовых структурах считают, что это был не случайный пожар, и предполагают возможную связь с российской диверсией. Есть опасения, что могут быть отправлены и новые зажигательные устройства. Расследованием занялась Федеральная прокуратура в Карлсруэ.



В мае европейские разведслужбы предупредили свои правительства о том, что Россия планирует диверсии по всему континенту, так как она окончательно определилась в своих отношениях с Западом, взяв курс на жесткую конфронтацию



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