За девять дней до смерти суд в Биробиджане оштрафовал пианиста Павла Кушнира по протоколу о мелком хулиганстве

За девять дней до смерти державшего голодовку пианиста Павла Кушнира оштрафовали на 80 тысяч рублей по протоколу о мелком хулиганстве, обнаружила «Медиазона»*.

Поводом для протокола стали два видео на ютуб-канале Кушнира «Иноагент Малдер», опубликованные в декабре 2022 гола и в апреле 2023 года. В первом ролике, обращаясь к «антифашистской диаспоре фашистской России», пианист рассуждает о положении дел в стране, во втором говорит о судьбе фашистских режимов XX столетия.

Административное производство 13 июня возбудил прокурор Еврейской автономной области Заурбек Джанхотов по представлению регионального управления ФСБ. Решение о штрафе вынесла судья Ольга Юртаева. На суде пианист не признал вину и говорил, что выражал свои личные взгляды.

«Действия Кушнира П.М., разместившего в сети «Интернет» для всеобщего обозрения публикацию, содержащую высказывания, направленные на унижение чести и достоинства Президента Российской Федерации, совершенные в неприличной форме, так как содержат нецензурную брань, подтверждают его явное неуважение к органам государственной власти и обществу, выражаются в умышленном нарушении общепризнанных норм и правил поведения, продиктованном желанием противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним», — сказано в постановлении.

39-летний Павел Кушнир умер 28 июля после продолжительной голодовки в СИЗО-1 Биробиджана, где он находился по уголовному делу о «призывах к терроризму» из-за антивоенных видео на YouTube. Официальная причина смерти — «дилатационная кардиомиопатия, застойная сердечная недостаточность».

В середине августа всемирно известные дирижеры, пианисты, скрипачи и другие музыканты опубликовали открытое письмо в память о Павле Кушнире, в котором назвали его и других политзаключенных «героями и провидцами, которые в своем отчаянном одиночестве жертвуют собой ради человечества и платят самую высокую цену».



*Признана «иностранным агентом».

Фото: Свердловский областной краеведческий музей

