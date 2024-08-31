Россия нанесла очередной комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Украине

В ночь на 31 августа в Киеве четыре раза объявляли воздушную тревогу, которая суммарно за ночь длилась четыре часа. Основной причиной был запуск дронов-камикадзе, после полуночи к дроновой опасности добавлялась и угроза баллистики. Последнюю из тревог в Киеве объявляли около 7:30.

Как сообщил начальник областной военной администрации Сергей Попко, в Киев баражирующие боеприпасы заходили всю ночь, волнами и по разным направлениям. «Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, угрожавшие Киеву, были уничтожены. Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших», — отметил он.

Как сообщили ВСУ, в атаке были задействованы баллистическая ракета «Искандер-М», запущенная из Воронежской области, четыре зенитные управляемые ракеты С-300 из оккупированной Донецкой области и 52 ударные БПЛА типа Shahed из Курской области.

К отражению воздушного нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. «В результате противовоздушного боя сбиты 24 БПЛА, 25 локационно потеряны (упали самостоятельно). Два беспилотника полетели в направлении России, еще один — в Беларусь», — отметили военные.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях.