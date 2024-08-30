В Курске местного жителя, рожденного в Украине, лишили гражданства РФ

УМВД по Курской области уведомило 29-летнего Владислава Черкашина о прекращении российского гражданства в июле 2024 года, сообщила ASTRA. Черкашин с детства имеет третью группу инвалидности из-за ДЦП. В 2012 году он стал гражданином России и начал получать пенсию по инвалидности от российского Пенсионного фонда.

В июле его матери, на которую оформлена доверенность, пришло письмо от Пенсионного фонда, в котором говорилось, что Владислав Черкашин «необоснованно» получал пенсию с 1 марта по 31 июля 2024 года, рассказал Черкашин «7х7»*. Пенсионный фонд требует вернуть долг в 59 тыс. руб.



Осенью 2023 года силовики ворвались к нему в квартиру в Курской области и изъяли технику. Поводом стали его переписки с украинскими членами семьи и перевод денег родственнице в Харьков на лечение ребенка. Муж родственницы служил в ВСУ. В январе Черкашина арестовали на 10 суток по статье о нарушении общественного порядка. На выходе из изолятора временного содержания его избили, отняли деньги и документы, затем он стал получать угрозы и уехал из России.



Изменения в закон «О гражданстве», внесенные в апреле 2023 года, предполагают возможность лишения приобретенного российского гражданства, если человека осудили по статьям о распространении военных «фейков» и «дискредитации» российской армии. Однако в данном случае неизвестно, в каком статусе находится Черкашин.



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Признан в России «иностранным агентом».

Фото: ASTRA