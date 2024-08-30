Минюст внес в реестр «иноагентов» издателя «Медузы»* Галину Тимченко и юриста Елену Лукьянову

Причинами включения Галины Тимченко и Елены Лукьяновой в реестр «иноагентов» стали их выступления против войны в Украине, участие в создании и распространение материалов «иностранных агентов». Им также вменили распространение «недостоверной информации» о власти и формирование негативного образа вооруженных сил РФ. Минюст сообщил, что Тимченко является соучредителем и генеральным директором медиа, признанного «нежелательной организацией», а Лукьянова с «нежелательными» организациям «взаимодействует».

«Коалиция Новосибирск 2020» — объединение политиков, появившееся в 2020 году во время выборов в горсовет Новосибирска. В числе избравшихся депутатов «Коалиции» были экс-глава штаба Навального** Сергей Бойко, Хельга Пирогова, Светлана Каверзина, Антон Картавин — все четверо ранее были признаны «иноагентами» персонально. За это само объединение также включили в реестр, как указал Минюст, добавив, что оно еще и распространяет «недостоверную информацию» о действиях власти.

Автономная некоммерческая организация информационных и правовых услуг «Гражданская инициатива против экологической преступности» также была замечена ведомством в распространении «недостоверной информации», в том числе в сфере экологии и природоохранной деятельности. Еще одна претензия Минюста — сотрудничество с «иноагентами» и иностранными СМИ.



Единый реестр «иностранных агентов» ведется с 1 декабря 2022 года, на данный момент в нем более 840 позиций. «Иностранные агенты» должны сдавать отчетность о доходах, указывать маркировку при публикации любого материала или поста. В случае неисполнения данных требований «иноагентов» привлекают к административной ответственности, а при неоднократных административных штрафах может наступить уголовная ответственность.



В феврале Госдума приняла закон о запрете размещать рекламу у «иноагентов». Самим «иностранным агентам» запретили участвовать в выборах.





*Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.



**Признаны «экстремистскими» и запрещены в РФ.

Фото: Reuters