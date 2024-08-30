Россия атаковала Харьков управляемыми авиационными бомбами, попав в многоэтажный жилой дом

30 августа российская армия атаковала центральные районы Харькова КАБами. По предварительным данным, погибли четыре человека, 28 человек получили ранения.

Один из снарядов попал в многоэтажный дом, три человека погибли, здание загорелось, распространение огня привело к обвалу балконов в поврежденной секции. В другом районе удар пришелся на детскую площадку, погибла девочка, которая там в этот момент находилась.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов также написал, что под удар попало образовательное учреждение, но не уточнил, какое.

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, город атаковали авиационными бомбами КАБ-500.



Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российская армия в очередной раз нанесла удар «просто по людям, по обычным домам».



«Этот удар — российской управляемой авиабомбы. Удар, которого не было бы, если бы у наших Сил обороны была способность уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется. Нам нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор. Это абсолютно справедливая потребность. И нет никакой рациональной причины ограничивать Украину в защите. Нам нужны дальнобойные возможности. Нам нужно выполнение договоренностей по ПВО для Украины. Это спасение жизней», — написал он в своем телеграм-канале.