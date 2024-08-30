Власти Екатеринбурга в два раза повысили муниципальную выплату за подписание контракта с Минобороны

Размер единовременной выплаты из городского бюджета составит 200 тысяч рублей. Ее смогут получить члены семьи граждан РФ, заключивших контракт с Минобороны с 1 августа по 31 декабря 2024 года, сказано в постановлении администрации Екатеринбурга. До этого муниципальная выплата составляла 100 тысяч рублей.



Теперь вместе с региональной и федеральной надбавками размер единовременной выплаты семьям участников войны в Украине составляет 1 млн рублей: 400 тысяч — от Минобороны, 400 тысяч — из регионального бюджета и 200 тысяч — из муниципального.



Все регионы России периодически повышают выплаты контрактникам и их семьям, чтобы привлечь людей для войны в Украине. По данным «Новых известий», число отправленных на фронт является одним из главных показателей работы глав субъектов РФ. И Свердловская область демонстрирует один из лучших показателей по стране. Согласно данным «Важных историй»*, в регионе было подписано 12 тысяч контрактов с Минобороны, еще 11 621 человек попал под мобилизацию, общее количество составляет 2,6% от общего числа мужчин от 18 до 50 лет.



По данным «Медиазоны»**, с 24 февраля 2022 года по 2 августа 2024 года удалось пофамильно подтвердить гибель 2 079 жителей Свердловской области в Украине.







*Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.

**Признана в России «иностранным агентом».