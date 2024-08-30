Апелляционный суд Сербии провел слушания по экстрадиции белорусского оппозиционного журналиста Андрея Гнета

Апелляционный суд Сербии провел последнее слушание по делу об экстрадиции в Беларусь Андрея Гнета, участвовавшего в массовых протестах против фальсификации итогов президентских выборов в этой стране в 2020 году, пишет «Коммерсант».

Гнет был задержан в Сербии по международному ордеру на арест, выданному в Беларуси по обвинению в экономическом преступлении — уклонении от уплаты налогов на сумму, эквивалентную 300 тысяч евро. Он прилетел в Сербию из Таиланда, где проживал после отъезда из Беларуси в 2021 году. Интерпол позже аннулировал ордер. Однако сербские суды все равно сочли, что условия для экстрадиции соблюдены.

Оппозиционер провел семь месяцев в белградской тюрьме, а в июне был переведен под домашний арест. В Апелляционный суд его дело поступило после жалобы адвокатов на майское решение Высшего суда Белграда, постановившего выдать журналиста Белоруссии.



Накануне заседания Апелляционного суда несколько десятков сербских и европейских деятелей культуры призвали власти Сербии не выдавать Андрея Гнета Белоруссии, предупредив, что там ему грозит «тюрьма, мучения и даже смертная казнь». Ранее с аналогичным призывом обратились представители Евросоюза и несколько сербских НКО.



В заседании защита заявила, что Андрея Гнета в Беларуси преследуют по политическим соображениям, поскольку он является учредителем организации SOS.by, которая объединила многих белорусских спортсменов — оппонентов режима и которую власти считают «экстремистской». Официальное обвинение журналиста в «неуплате налогов» адвокаты назвали ложным и служащим для прикрытия истинных намерений властей в отношении их подзащитного.



По сербским законам после заключительного заседания у Апелляционного суда есть 30 дней для вынесения и обнародования вердикта. Но даже если судьи подтвердят решение Высшего суда, окончательное решение примет министр юстиции Сербии Майя Попович.



У консульства Сербии в Милане и в Ереване прошли акции в поддержку Андрея Гнета.







В Армении на митинг пришло семь человек. Организатор мероприятия журналист Антон Солдатов рассказал корреспонденту SOTAvision* о своем отношении к экстрадиции: «Беларусь, как известно, у нас диктатура, которая пытается достать всячески своих, назначенных ею врагов из любых стран мира. И вот в Сербии есть, к несчастью, договор о выдаче преступников <...> Нужно, в частности, не выдавать людей в страны, где царит произвол законодательный».



Исход этого дела может повлиять на рассмотрение подобных дел в отношении других граждан Беларуси и России, перебравшихся в последние годы в Белград.



*Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.

Фото: SOTAvision



