Эммануэль Макрон: «Наше право контролируется независимыми судьями»

Эмануэль Макрон во время выступления в Белграде очередной раз озвучил свою позицию по делу Павла Дурова, так как «много неверной информации».

«Франция это страна, которая защищает свободу слова. Франция это страна, которая защищает и любит инновации и предпринимателей. Но мы страна, у которой превалирует разделение властей. Наше право контролируется независимыми судьями. Что касается меня, я совершенно не был в курсе о приезде Дурова во Францию. И это абсолютно нормально и естественно, потому что я не должен быть в курсе перемещений граждан Франции и других граждан. Это неправда, что я приглашал его в тот вечер, это совершенно не правда. Я не собирался встречаться с господином Дуровым ни в конце прошлой недели, ни в следующие дни. Я не был в курсе, что он собирался приехать во Францию. Это независимое действие французской юстиции. И это судьи и независимые структуры, которые произвели свои действия, это полностью прозрачно», — заявил Макрон.



Президент Франции также подчеркнул, что решение о предоставлении Павлу Дурову гражданства, принятое в 2018 году, он считает абсолютно законным. Этот шаг был сделан в рамках стратегии привлечения талантливых людей, готовых выучить французский язык и «развивать богатство инноваций».



«Я это сделал для господина Дурова, который потрудился выучить французский язык. Также как я это сделал для господина Шпигеля, американского предпринимателя. И также делал для актеров, спортсменов, я думаю, что это хорошо для нашей страны», — отметил Макрон.



В среду следственный судья в Париже принял решение выдвинуть официальные обвинения основателю Telegram Павлу Дурову, который после задержания провел четыре дня под арестом. Суд запретил Дурову покидать Францию, у него изъяли все паспорта, но отпустили на свободу под залог в 5 млн евро.



Фото: AP