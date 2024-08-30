Алексею Горинову после обращений в ОНК улучшили условия содержания в СИЗО

Находящемуся в СИЗО Владимира Алексею Горинову, осужденному по статье о военных «фейках», улучшили условия содержания, сообщила «Новая газета» со ссылкой на адвокатов.

О пыточных условиях содержания бывшего муниципального депутата, который получил семь лет колонии за то, что назвал происходящее в Украине войной, его друзья и соратники сообщали неоднократно, последний раз 21 августа. Они рассказали, что Горинову не давали одеяло и матрас, в его камере было холодно, не было горячей воды и не работал туалет.

После обращений десятков людей в региональную ОНК и к омбудсмену по Владимирской области Горинова посетил прокурор и правозащитники. «Они выслушали жалобы, убедились в их обоснованности. Результат — узнику сразу же выдали одеяло и матрас и перевели в камеру с человеческими условиями, где нет сквозняка и можно закрывать окно, есть исправный туалет. И даже начали выводить к телефону», — пишет «Новая газета», отмечая, что пока не решена проблема с письмами, Горинову уже три недели не передают письма, ссылаясь на загруженность цензора.

Сооснователь «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов* обратился в Международный комитет Красного Креста с просьбой направить инспекцию в СИЗО, где содержится Горинов.

В июле 2022 года Горинова приговорили к семи годам колонии из-за антивоенного выступления на собрании муниципальных депутатов Красносельского района Москвы.

Сейчас Горинов находится в СИЗО во Владимире и ожидает разбирательства по его второму уголовному делу — об «оправдании терроризма» из-за бесед с сокамерниками об украинском «Азове»**.





*Признан в России «иностранным агентом».

**Признан в России «террористической» организацией.

Фото: RFI



