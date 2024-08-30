В Пермском крае экс-вагнеровца подозревают в убийстве девушки и ее 6-летней дочери

В Чусовом Пермского края расследуют убийство 28-летней Екатерины Серебренниковой и ее 6-летней дочери Насти. Местные паблики распространили ориентировку, в которой разыскивается 27-летний Артем Бучин — подозреваемый в убийстве.

По информации «Пермь 36.6. Против войны», в августе 2022 года Артем Бучин изнасиловал и убил в Чусовом другую девушку — 23-летнюю медсестру Татьяну Рекутину. Он получил 20 лет колонии, отсидел всего несколько месяцев, а затем ушел воевать. На фронте Бучин провел около двух месяцев и получил ранение. Из-за него вагнеровца отправили домой, а в ноябре прошлого года Путин помиловал его и выпустил на свободу.

Как пишет RusNews, Бучин также был судим за неуплату алиментов, грабеж с применением насилия.



По данным «Сирены»*, за два года вернувшиеся с войны в Украине покалечили уже 230 человек, 126 из них погибли. Приговоры за кражи, наркотики и другие преступления без жертв исчисляются сотнями. И это цифры только из открытых источников, сайтов судов и сообщений СМИ, в действительности преступлений может быть существенно больше.







*Признана в России «иностранным агентом».