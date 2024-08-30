В Самаре блогерку отправили в СИЗО по обвинению в «оправдании терроризма»

Самарскую общественную деятельницу и блогерку Алину Лушавину отправили в СИЗО до 20 октября по уголовному делу об оправдании терроризма, сообщили RusNews. Ей вменяют репост текста, связанного с терактом в «Крокус Сити Холл».

28 августа у Лушавиной провели обыск, изъяли всю технику. Девушка утверждает, что ее избили. «Меня ударил оперативник, пришли 20 человек в масках, набросились на меня прямо в подъезде», — рассказала она на публикованном в соцсетях видео.

После обыска Лушавину доставили на допрос, во время которого ей стало плохо — у нее случился гипертонический криз. Блогерку госпитализировали на машине скорой помощи. В больницу к ней приехала группа силовиков, они позвонили главврачу и потребовали отказать в госпитализации активистки. После этого Лушавину доставили сперва в отдел СК, а затем отвезли изолятор временного содержания, где она ждала суда.

Лушавина по специальности невролог, ранее была активисткой «Независимой ассоциации врачей». В своих социальных сетях она критикует власти, освещает протесты, а также комментирует наступление ВСУ в Курской области. У ее ютуб-канала 119 тысяч подписчиков.

В ноябре прошлого года у нее дома уже был обыск. Ей вменили участие в деятельности некоммерческой организации деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью. В тот день следственные действия прошли в нескольких регионах у активистов, которых следствие связало с «Общенародным союзом возрождения России»*.





*Признаны в России «иностранным агентом».

