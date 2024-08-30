Россия атаковала Сумы ракетами и дронами

UPD: В больнице умерла одна из пострадавших при обстреле, сообщила прокуратура. Женщине было 48 лет.





Девять человек получили ранения в результате российского авиаудара по предприятию в городе Сумы ночью 30 августа. В результате атаки начался пожар, который удалось потушить только утром. Прокуратура сообщила, что по данному факту проводят досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны, документируют последствия обстрелов.

В Офисе генпрокурора рассказали, что повреждено предприятие, занимающееся изготовлением упаковки для детского питания, соков и бытовой химии.



Ночью и утром российская армия совершила 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксирован 171 взрыв, сообщили в Сумской областной военной администрации. Российские военные атаковали Украину одной баллистической ракетой «Искандер-М» и 18 дронами-камикадзе. 12 дронов были сбиты, четыре упали сами.

Сумская область обстреливается ежедневно, в приграничных районах провели эвакуацию, несколько населенных пунктов закрыты на въезд. 24 августа при атаке на частный сектор на территории города погиб местный житель. 17 августа в результате атаки на одном из предприятий инфраструктуры начался пожар, несколько человек пострадали.

Фото: Суспiльне Сумы