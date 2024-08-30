Алтайского журналиста Сергея Михайлова приговорили к 8 годам колонии по статье о военных «фейках»

Горно-Алтайский городской суд назначил основателю алтайского независимого издания «Листок» Сергею Михайлову восемь лет колонии общего режима, а также четыре года запрета на журналистскую и издательскую деятельность и администрирование интернет-ресурсов, сообщили «Сетевые свободы». Обвинение запрашивало девять лет колонии.

Поводом для уголовного преследования стали материалы об убийствах мирных жителей Бучи и обстрелах Мариуполя, которые Михайлов опубликовал весной 2022 года в своей газете. По версии следствия, он «опубликовал ряд записей, в которых под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения спецоперации ВС РФ на территории Украины».



Михайлова задержали весной 2022 года в подмосковных Люберцах, после чего доставили в Горно-Алтайск и поместили в СИЗО. Силовики также преследуют гендиректора ООО «ИД Листок» Ольгу Комарову, супругу Михайлова. Ее оштрафовали на 300 тысяч рублей, а издательский дом — на 1,2 млн рублей по административной статье о «дискредитации» армии.



Журналист вину не признал, в последнем слове процитировал Александра Солженицына: «Насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием».



«Поддержание международного мира и безопасности человека — одна из задач Уголовного кодекса. Вы меня обвиняете в том, что я нарушаю общественную безопасность, а фактически мои действия направлены как раз на эту цель УК. Не на противоправные цели, а на те, что предусмотрены законом и Конституцией. <...> Цель наших публикаций — раскрытие моим землякам правды, защита от лжи государственной пропаганды. Туман из лжи становится все плотнее, и я не хочу, чтобы наши читатели соблазнялись этой ложью и добровольно становились участниками боевых действий. <...> Надеюсь, наши действия привели к тому, что в Республике Алтай стало меньше цинковых гробов. Даже если на один гроб меньше — эти 10 лет работы были не зря», — сказал Михайлов в суде.







Фото: Листок











