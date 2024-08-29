Вернувшихся из плена российских мобилизованных снова отправляют на фронт рыть окопы

Мобилизованных Василия Григорьева и Дмитрия Давыдова, которые полгода пробыли в украинском плену, вернули на передовую, где заставляли рыть окопы и блиндажи, после чего они сбежали, сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

Их мобилизовали осенью 2022 года, сначала они служили в самопровозглашенной ЛНР, затем их передислоцировали в Белгородскую область. В июне прошлого года во время одной из атак «Русского добровольческого корпуса» Григорьева и Давыдова захватили в плен.

Как пишет издание, полгода они провели в плену на территории заброшенной тюрьмы в Буче. Украинские военные «нормально» к ним относились, но угрожали убить, если они снова попадут в плен, рассказали военнослужащие «Осторожно, новости».



3 января Григорьев и Давыдов вернулись в Россию в рамках обмена по формуле «195 на 195». Месяц они пробыли на реабилитации, после этого их вернули в Шебекино, а в середине мая отправили в Волчанск. Там бывшие военнопленные сначала занимались эвакуацией раненых и погибших, а потом их отправили рыть окопы и блиндажи.



26 августа военнослужащие бежали из полевого лагеря и на попутках добрались до Москвы. Там они обратились за юридической помощью. Как пишут «Осторожно, новости», сейчас мужчины вместе с адвокатом Максимом Гребенюком направились в военную прокуратуру, чтобы написать явку с повинной и подать заявление на командование.



По словам адвоката, отправка вернувшихся из плена солдат на боевые действия нарушает не только российские законы, но и Женевскую конвенцию. Военные подчеркивают, что не отказываются от службы, но командиры не имели права отправлять их в боевые действия, а повторное попадание в плен будет означать для них верную смерть.

