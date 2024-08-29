Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал не ограничивать Украину в использовании предоставленного оружия

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал не ограничивать Украину в использовании оружия, которое предоставили союзники.

Как сообщают иностранные СМИ, соответствующее заявление Боррель сделал в Брюсселе на неформальной встрече глав МИД стран Европейского Союза, отметив, что у Украины должна быть возможность наносить удары «по тем местам, откуда Россия наносит удары по ним».



«Ограничения на применение переданного Украине оружия должны быть сняты. Оно должно быть использовано в полном объеме для нанесения ударов по военным объектам на территории России, в соответствии с международными правилами», — цитирует Борреля IL Messaggero.



Он также пообещал «активно давить на страны ЕС», чтобы добиться выполнения их обещаний по поставкам Киеву вооружений, в первую очередь, систем ПВО. «Системы ПВО нужны Украине сегодня больше, чем когда-либо, и это будет первый пункт нашей повестки дня», — сказал Боррель.



По мнению главы еропейской дипломатии, Украина проявила «большое стратегическое мужество», начав вторжение в Курскую область.



Между тем, Нидерланды уже разрешили Украине использовать F-16 для ударов по России, заявил командующий Вооруженными силами страны Онно Эйхельсхейм.



В интервью нидерландскому общественному вещателю NOS Эйхельсхейм отметил, что Украина может использовать ресурсы, которые ей предоставляют Нидерланды, по своему усмотрению, с условием, что она соблюдает гуманитарные законы войны. «[У разных стран] есть разные ограничения, но они поставили разные типы вооружений, — сказал об этом Эйхельсхейм. — Наша политика остается неизменной, чтобы Украина могла победить на этой войне. Я думаю, что мы делаем все возможное, чтобы это обеспечить».

По данным британского журнала Economist, в последний день июля Украина получила 10 из запланированных 79 истребителей F-16. При этом газета Times писала, что первые шесть самолетов поставили Нидерланды. Всего власти Нидерландов обещали поставить Киеву 24 истребителя F-16.



Фото: AP