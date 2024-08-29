Суд в Париже изъял у Павла Дурова все паспорта на период следствия

Парижский суд изъял на время следствия все паспорта Павла Дурова, которые были у него в момент задержания, сообщил ТАСС со ссылкой на члена коллегии адвокатов Парижа и Ниццы Ирину Сидорову.

Следствие по делу Дурова, по словам адвоката, может продлиться более трех месяцев.



Как объяснила Ирина Сидорова, судебные власти могут поместить Дурова под стражу, если он попытается покинуть территорию Франции.



«В отношении Дурова установлен судебный контроль, изложен список ограничений, в том числе запрет покидать территорию Франции. В случае нарушения с его стороны решение о контроле отзывается, и Дуров может быть объявлен в розыск, а затем помещен под стражу на все время следственных действий», — отметила она.



В среду следственный судья в Париже принял решение выдвинуть официальные обвинения основателю Telegram Павлу Дурову, суд запретил Дурову покидать Францию, кроме того он должен дважды в неделю отмечаться в полиции. Заседание прошло в закрытом режиме, Дурову назначили судебный надзор и отпустили на свободу под залог в 5 млн евро.



Основателя Telegram обвиняют в отказе предоставить по запросу уполномоченных органов необходимую информацию или документы о предоставлении криптографических услуг, направленных на обеспечение конфиденциальности, без обязательного декларирования, а также в соучастии в обеспечении незаконных транзакций, хранении материалов порнографического характера, в том числе с несовершеннолетними, обороте наркотиков и мошенничестве.



До этого четыре дня после задержания в аэропорту Ле-Бурже Дуров провел под стражей.







Фото:Reuters