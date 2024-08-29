Аналитик Bild Юлиан Репке на основе открытых данных рассказал, как российская армия наносит удары по российским территориям, которые заняли ВСУ.

В ходе боев российская авиация нанесла удар по ледовой арене в районе Суджи управляемой фугасной авиабомбой, сообщил Юлиан Репке, приведя данные из открытых источников. Судя по кадрам, снаряд попал прямо в здание, спортивный центр полностью разрушен.



В 2020 году в селе Заолешенка рядом с Суджей открыли физкультурно-оздоровительный комплекс с крытой ледовой ареной. Его возвели в рамках программы «Газпром — детям», так как Суджа была важным газотранспортным узлом. Комплекс состоял из тренажерного зала, класса хореографии и ледового поля. Там занимались ученики восьми близлежащих школ.



«Россия не останавливается перед уничтожением собственной инфраструктуры, занятой украинцами, и использует то же оружие, что и в Украине, чтобы выбить украинских солдат. При этом уничтожается всё, что находится там, любое здание. <..> Россия не делает разницы между украинской и российской территорией, если там противник. Это не исключение, а правило», — считает Репке.



Более 200 человек пострадали в Курской области с начала наступления ВСУ, сообщил оперштаб. Медицинская помощь с 6 августа понадобилась 211 людям, в том числе 11 детям. Сейчас в больницах остаются 68 мирных жителей.



О погибших жителях региона власти не сообщают, врио губернатора Курской области перестал отчитываться о жертвах с начала атаки ВСУ. Но 20 августа медицинские службы подтвердили гибель 17 человек за время наступления.

Фото:Tribuna