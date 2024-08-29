Reuters: Камала Харрис увеличивает преимущество над Дональдом Трампом в президентской гонке

Кандидатка от демократов Камала Харрис опережает кандидата республиканцев Дональда Трампа в опубликованном в четверг опросе Reuters/Ipsos, набрав 45% голосов зарегистрированных избирателей против 41% у Трампа. В предыдущем опросе, проведенном в конце июля, Харрис опережала Трампа на 1 пункт. Харрис усилила свои позиции серди женщин, увеличив преимущество с 9 до 13 пунктов, и среди латиноамериканцев — с 6 до 13 пунктов.

В новом опросе Трамп лидирует среди белых избирателей и мужчин, причем в обоих случаях с тем же отрывом, что и в июле, хотя его преимущество среди избирателей без высшего образования сократилось до 7 пунктов по сравнению с 14 пунктами в июле.



В семи штатах — Висконсине, Пенсильвании, Джорджии, Аризоне, Северной Каролине, Мичигане и Неваде — Трамп имеет преимущество над Харрис среди зарегистрированных избирателей в 2 пункта.



После того как на прошлой неделе Харрис официально получила номинацию от Демократической партии, она отправилась в турне по штатам, где идет борьба, включая Джорджию, где Джо Байден терял поддержку до того, как завершил свою кампанию. Как отмечает Reuters, новый всплеск энтузиазма среди избирателей вызвал кандидат на пост вице-президента от демократов 60-летний губернатор Миннесоты Тим Уолц.



Около 73% зарегистрированных избирателей-демократов, принявших участие в опросе, заявили, что после вступления Харрис в гонку они с большей радостью примут участие в ноябрьском голосовании. И если мартовский опрос Reuters/Ipsos показал, что 61% респондентов, намеревавшихся голосовать за Байдена, делали это в основном для того, чтобы остановить Трампа, то 52% избирателей Харрис в августовском опросе голосовали, чтобы поддержать ее как кандидата, а не как единственную альтернативу Трампу.



«В этом опросе мы видим, что люди больше заинтересованы в будущем, чем в прошлом», — сказала Эйми Эллисон, основательница либеральной группы She the People, которая стремится увеличить число цветных женщин на выборных должностях. По ее мнению, они видят в Камале Харрис будущее, а республиканцы считают, что эти выборы связаны только с Трампом.

Опрос собрал ответы 4 253 взрослых жителей США, включая 3 562 зарегистрированных избирателя.







Фото: The New York Times