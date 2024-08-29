Художнице из Самары утяжелили обвинение, к «изготовлению взрывчатки» добавилась «госизмена»

ФСБ предъявила новые обвинения активистке и художнице из Самары Ирине Измайловой, ей вменяют «государственную измену» в форме «оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», сообщила «Зона солидарности». Также ей оставили первоначальное обвинение в хранении взрывчатых веществ. Теперь по совокупности обвинений художнице грозит до 25 лишения свободы.

По версии следствия, в сентябре 2022 года, находясь на территории Молдовы, Ирина Измайлова вступила в контакт с неустановленным представителем спецслужб Украины по имени Виталий. Тот якобы ее проинструктировал о «конспиративных методах выхода на связь», а также дал деньги на билеты обратно в Россию.



Вернувшись в Россию в ноябре 2022 года, даже по версии следствия, она не предпринимала никаких действий до марта 2023 года. ФСБ утверждает, что именно после поездки в Турцию в марте 2023 года, где она якобы снова встречалась с Виталием, Измайлова начала выполнять задания украинских спецслужб.



Утверждается, что в период с марта по май 2023 года Измайлова изготовила не менее 0,25 грамма простейшего самодельного взрывчатого вещества — перекиси ацетона. Как утверждает ФСБ, «для передачи через тайник-закладку неустановленному лицу по указанию неустановленного представителя специальных служб Украины <...> то есть, с целью его дальнейшего использования спецслужбами Украины против безопасности Российской Федерации».



Кроме того, следствие считает, что по заданию уже другого «куратора» Измайлова в июле 2023 года снова ездила в Турцию, чтобы доставить в Россию наушники «Gembird». Якобы в них были спрятаны печатные платы с радиоэлементами и компонентами, которые являлись двумя электрическими детонаторами с программируемыми датчиками положения с функцией магнитометра. Наушники тоже предназначались для передачи «неустановленному лицу».



Силовики пришли домой к Ирине Измайловой 31 августа 2023 года и в ходе многочасового обыска без адвоката якобы нашли следы триперекиси ацетона — 0,25 грамма. После чего художницу обвинили в изготовлении взрывчатки.



Как считают правозащитники, причиной уголовного преследования жительницы Самары стала ее антивоенная позиция, в материалах дела указано, что она «придерживается радикальной проукраинской идеологии».







Фото: Зона солидарности



