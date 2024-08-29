Бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова задержали по делу о мошенничестве и отправили в СИЗО до 29 октября

UPD: 235 гарнизонный военный суд в Москве по просьбе следствия отправил бывшего заместителя министра обороны Павла Попова в СИЗО до 29 октября.





«По данным следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка „Патриот“, обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности», — заявили в СК.

Кроме того, следователи сообщили, что Попов через своих подчиненных принуждал подрядчиков парка «Патриот» выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. «После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров», — говорится в пресс-релизе ведомства. Следователи установили, что помимо указанного участка с домами в собственности Попова и членов его семьи находились многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Подмосковья и Краснодарского края. Общая стоимость этих объектов — 500 млн рублей.

3 августа 235-й гарнизонный военный суд арестовал до 21 сентября руководителя парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Павел Попов был уволен с должности замминистра обороны указом Владимира Путина 17 июня.

Начиная с апреля, следователи задержали по меньшей мере четырех генералов: бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова, начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, начальника главного управления связи Минобороны РФ Вадима Шамарина и бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова. Только последнему удалось после нескольких попыток изменить меру пресечения с пребывания в СИЗО на домашний арест.





Фото: ТАСС