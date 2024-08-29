Трех якутских журналистов оштрафовали за ссылки на «Медузу»*, признанную «нежелательной» организацией, на них оформили более 10 протоколов

Якутский городской суд летом вынес несколько решений против местных журналистов по административной статье об участии в деятельности «нежелательной» организации, обнаружила «Медиазона»**.

Во всех случаях протоколы составлялись за ссылки на интернет-издание «Медуза», но ссылки были еще до того, как издание признали «нежелательной» организацией, то есть, до января 2023 года.



Против Туйаары Иннокентьевой, которую в решении называют администратором канала Aartyk, составили три протокола за ссылки, сделанные в 2020 году. Суд оштрафовал ее в общей сложности на 15 тысяч рублей.

Андрея Никифорова, главного редактора Якутского-Саха Информационного Агентства (ЯСИА), оштрафовали на 20 тысяч рублей за ссылку на «Медузу», также сделанную до внесения издания в реестр «нежелательных» организаций



Главного редактора издания SakhaDay Аиду Иванову оштрафовали по трем протоколам в общей сложности на 25 тысяч рублей , ссылки также были опубликованы в 2020 году.

Кроме того, как обнаружила «Медиазона», за ссылку на «Медузу» во «ВКонтакте» на пять тысяч рублей оштрафовали еще местного жителя Алексея Артамонова.

Журналистов и читателей «Медузы» начали штрафовать за репосты издания в начале 2024 года. При этом старые репосты «Медузы» сразу стали активно использоваться для преследования в Якутске: на местного журналиста Виталия Обедина в апреле составили сразу восемь протоколов. Полицейские называют это «длящимся правонарушением», не обращая внимания на даты и сроки.



В общей сложности с начала 2024 года в российские суды поступили 26 протоколов против 15 разных человек за связь с «Медузой», только половина их них писали для издания материалы, остальные были оштрафованы за ссылки в соцсетях. 16 из 26 протоколов были оформлены против якутян на основе рапортов из местного Центра по противодействию экстремизму МВД.



С начала военного вторжения России в Украину 135 организаций были признаны «нежелательными», им фактически запретили работать в стране. Всего в перечне 186 организаций. После штрафов по административной статье открывается уже возможность уголовного преследования за участие в деятельности «нежелательной» организации.





*Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.

**Признаны в России «иностранным агентом».