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Трех якутских журналистов оштрафовали за ссылки на «Медузу»*, признанную «нежелательной» организацией, на них оформили более 10 протоколов

29.08.2024

Все ссылки были опубликованы до признания «Медузы» «нежелательной», однако их все равно признали виновными

Якутский городской суд летом вынес несколько решений против местных журналистов по административной статье об участии в деятельности «нежелательной» организации, обнаружила «Медиазона»**.

Во всех случаях протоколы составлялись за ссылки на интернет-издание «Медуза», но ссылки были еще до того, как издание признали «нежелательной» организацией, то есть, до января 2023 года.

Против Туйаары Иннокентьевой, которую в решении называют администратором канала Aartyk, составили три протокола за ссылки, сделанные в 2020 году. Суд оштрафовал ее в общей сложности на 15 тысяч рублей.

Андрея Никифорова, главного редактора Якутского-Саха Информационного Агентства (ЯСИА), оштрафовали на 20 тысяч рублей за ссылку на «Медузу», также сделанную до внесения издания в реестр «нежелательных» организаций

Главного редактора издания SakhaDay Аиду Иванову оштрафовали по трем протоколам в общей сложности на 25 тысяч рублей , ссылки также были опубликованы в 2020 году.

Кроме того, как обнаружила «Медиазона», за ссылку на «Медузу» во «ВКонтакте» на пять тысяч рублей оштрафовали еще местного жителя Алексея Артамонова.

Журналистов и читателей «Медузы» начали штрафовать за репосты издания в начале 2024 года. При этом старые репосты «Медузы» сразу стали активно использоваться для преследования в Якутске: на местного журналиста Виталия Обедина в апреле составили сразу восемь протоколов. Полицейские называют это «длящимся правонарушением», не обращая внимания на даты и сроки.

В общей сложности с начала 2024 года в российские суды поступили 26 протоколов против 15 разных человек за связь с «Медузой», только половина их них писали для издания материалы, остальные были оштрафованы за ссылки в соцсетях. 16 из 26 протоколов были оформлены против якутян на основе рапортов из местного Центра по противодействию экстремизму МВД.

С начала военного вторжения России в Украину 135 организаций были признаны «нежелательными», им фактически запретили работать в стране. Всего в перечне 186 организаций. После штрафов по административной статье открывается уже возможность уголовного преследования за участие в деятельности «нежелательной» организации.


*Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.

**Признаны в России «иностранным агентом».

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