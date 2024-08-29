Операторов связи предостерегли от «ускорения» YouTube

После сообщений о том, что провайдеры обходят ограничения Роскомнадзора и «ускоряют» YouTube, так его не внесли в список запрещенных информационных ресурсов, главный радиочастотный центр разослал операторам связи письмо, в котором обязал отказаться от использования технологий обхода блокировки, сообщила SotaVision* со ссылкой на информацию от сотрудника «Транстелекома».

В опубликованном письме провайдерам дается поручение исключить использование технологий искажения, фрагментации и подмены интернет-трафика, в целях «незамедлительного ограничения доступа к упомянутым информации или информационным ресурсам в сети Интернет на технических средствах противодействия угрозам». О принятых мерах операторы связи должны будут отчитаться в ответном письме.



Накануне стало известно, что операторы связи начали устанавливать на своих сетях решения, которые делают YouTube доступным для абонентов. Внедрение инструментов для обхода блокировки уже доходит до десятков случаев по всей стране, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на одного из своих источников. Таким образом они пытаются привлечь новых абонентов, и так как сервис в РФ не внесен в реестр запрещенных и официально не заблокирован, их действия совершенно законны, отмечают юристы.



Роскомнадзор так и не предоставил официальной информации о замедлении сервиса в России, хотя более 135 региональных операторов связи обратились в ведомство с просьбой официально разъяснить, что происходит с YouTube.



Проблемы с YouTube начались в России с начала августа, трафик упал на 70%. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал снижение скорости загрузки видео, назвав это «вынужденным шагом» против администрации иностранного ресурса, который, по его мнению, нарушает российское законодательство. Он не смог пояснить, что конкретно было нарушено, а потом заявил, что его не так поняли, с тех пор власти не комментируют ситуацию с сервисом в России.







*Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.