Студента МИФИ арестовали за мелкое хулиганство, но во время административного ареста обвинили в диверсии

Как стало известно ASTRA, 24 августа в Обнинске Калужской области за мелкое хулиганство задержали и арестовали на 15 суток 21-летнего студента НИЯУ «МИФИ» Северьяна Х. Какое конкретно правонарушение совершил молодой человек, неизвестно, однако в период административного ареста его стали допрашивать по делам о поджогах и уже спустя три дня он якобы признал вину в поджоге двух релейных шкафов.

По информации издания, поджог произошел еще в начале июня этого года — на 109 км перегона «Шемякино-Обнинское» Московской железной дороги в Калужской области. Два релейных шкафа тогда выгорели полностью. На движение поездов, по информации источников, это никак не повлияло. Охраны на перегоне не было, как и видеонаблюдения.



По делам о поджогах релейных шкафов на железных дорогах с оцененным ущербом в несколько тысяч рублей как правило заводят уголовные дела о диверсии, не ограничиваясь причинением вреда имуществу. В последнее время, несмотря на отсутствие жертв, задержанным вменяют статью о «терроризме».



В процессе следствия первоначальная статья обрастает множеством других обвинений. 20 мая к 25 годам заключения приговорили 24-летнего новосибирца, который даже и не совершил поджога, а 23 мая за поджог релейного шкафа 36-летний бармен из Истры получил 25 лет заключения.



В июне к 14 годам заключения приговорили 30-летнего жителя Карелии Никиту Клюню*, его обвинили в «госизмене» и организации «террористической деятельности» за поджог релейного шкафа на железной дороге, во время следствия ему также добавили «сотрудничество с иностранным государством» и «оправдание терроризма». Все обвинение строится на обнаруженной в телефоне инструкции по изготовлению взрывчатого вещества и показаниях двух свидетелей, пошедших на сделку со следствием, назвав Клюню «организатором» всех предъявленных им обвинений.



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Внесен в список «террористов и экстремистов».