При обстреле Шебекино в Белгородской области погиб один человек

Один человек погиб и двое пострадали при обстреле Шебекино, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела в городе повреждено административное здание и социальный объект.

Кроме того, беспилотники атаковали села Замостье, Новостроевка-Первая и Петровка, полностью сгорели частный дом и нежилое помещение, в двух домовладениях повреждены крыши, в Петровке повреждена газовая труба.



Гладков также сообщил, что в Белгородской области эвакуируют еще четыре приграничных села, а одно закроют на въезд.



«Устанавливаем блокпосты, попасть в этот населенный пункт можно будет только по разрешению администрации. Делаем это все, в первую очередь, для безопасности жителей. К сожалению, обстановка, повторюсь еще раз, остается напряженной: много раненых, есть погибшие. Мы обязаны предпринимать меры для защиты населения», — написал он в своем телеграм-канале.



Обучение во всех школах региона в 20-километровой зоне от границы переведут в дистанционный формат, в остальных школах родители совместно с руководством школ выберут, как дети будут учиться — в очном или очно-дистанционном формате.

