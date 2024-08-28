Павлу Дурову предъявили обвинение и отпустили под залог в 5 млн евро

В среду следственный судья в Париже принял решение выдвинуть официальные обвинения основателю Telegram Павлу Дурову, сообщила прокуратура Парижа. Суд запретил Дурову покидать Францию, кроме того он должен дважды в неделю отмечаться в полиции.

Заседание прошло в закрытом режиме, Дурову назначили судебный надзор и отпустили на свободу под залог в 5 млн евро.



Французские власти после задержания Дурова вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже под Парижем сообщили о расследовании по 12 обвинениям. Среди них были указаны соучастие в управлении онлайн-платформой, позволяющей совершать незаконные транзакции, хранить изображения сексуального насилия над детьми, осуществлять незаконный оборот наркотиков, а также мошенничество, отказ передавать информацию властям и предоставление криптографических услуг преступникам.



В предъявленном обвинении основателя Telegram обвиняют в отказе предоставить по запросу уполномоченных органов необходимую информацию или документы, предоставлении криптографических услуг, направленных на обеспечение конфиденциальности, без обязательного декларирования, а также в соучастии в обеспечении незаконных транзакций, хранении материалов порнографического характера, в том числе с несовершеннолетними, обороте наркотиков и мошенничестве



Дурову может грозить максимальное наказание до 10 лет тюрьмы за администрирование онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций и штраф в размере 500 000 евро, сообщает прокуратура.

