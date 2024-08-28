В Курской области ограничили въезд в Курчатов, где находится Курская АЭС

Власти Курской области ограничили въезд в Курчатов, где располагается Курская АЭС. Об этом написал в телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, необходимо ограничить въезд в Курчатов, из-за того что «ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город», а также «в целях обеспечения дополнительных мер безопасности».



Свободно въехать в город смогут жители, у которых есть регистрация. Те, кто работает в Курчатове, но не прописан в городе, смогут оформить пропуск. Все автомобили, которые раньше проезжали транзитом через Курчатов, должны выбирать альтернативные маршруты.



На блокпостах будут дежурить сотрудники районных администраций.



Накануне в Курскую область приезжал глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он пришел к выводу, что из-за боев с ВСУ в приграничных районах существует риск «ядерного инцидента». При этом Гросси назвал преувеличением сравнение ситуаций на Чернобыльской и Курской АЭС, но отметил, что они оснащены «реакторами одного типа без специальной защиты».



Согласно карте боевых действий в Курской области, которую ведет «Радио Свобода»*, ближайшие к Курчатову бои между украинскими военными и ВС РФ велись в селе Кромские Быки — в 32 км от города.







*Признано в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.

Фото: Wikipedia