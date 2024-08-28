Павел Дуров был освобожден из-под стражи в суде Парижа

Глава Telegram был освобожден из-под стражи в здании суда в Париже, сообщил BFMTV, отметив, что следственный судья прекратил содержание Павла Дурова под стражей «с целью его допроса и возможного предъявления обвинения». То есть Дурова не отпускают на свободу, это процессуальный момент перед допросом, после которого уже окончательно будет вынесено решение о предъявлении обвинения.

Дуров пробыл под стражей почти четыре дня, с 24 августа, сегодня вечером максимальный срок ареста в 96 часов истекает.

Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц по 12 составам преступлений. Речь идет, в частности, об отказе от сотрудничества с правоохранительными органами, соучастии в распространении наркотиков, детской порнографии, киберпреступлениях и мошенничестве.



Между тем Poltico со ссылкой на официальный документ пишет, что ордера на арест Павла Дурова и его брата Николая были выданы еще в марте за отказ Telegram сотрудничать с французской полицией в расследовании случаев сексуального насилия над детьми.



Фото: The New York Times