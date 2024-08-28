С середины 2022 года Северная Корея отправила в Россию более 13 000 морских контейнеров с оружием

КНДР через свой восточный порт Наджин в течение двух лет после полномасштабного вторжения России в Украину осуществляет поставки оружия, пишет Newsweek со ссылкой на данные разведки Южной Кореи. За это время в Россию ушло более 13000 морских контейнеров с оружием.

Согласно отчету Разведывательного управления Минобороны Южной Кореи, в отправленных контейнерах могли находится более 6 миллионов 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. Также в поставках были 122-миллиметровые артиллерийские снаряды, мобильные противовоздушные ракеты, противотанковые ракеты и другое военное оборудование и оружие.

При этом количество поставок увеличилось вдвое с февраля, когда министр обороны Южной Кореи сообщил журналистам, что КНДР отправила в Россию около 6700 торговых контейнеров с оружием.

По данным разведки, в обмен на военную поддержку Северная Корея получает от России технологическую помощь, в частности, в реализации северокорейских программ по созданию ракет и спутников-шпионов.

26 августа представитель Пентагона обвинил Северную Корею в «соучастии» в войне России в Украине, подчеркнув растущую обеспокоенность США по поводу поставок Пхеньяном боеприпасов и другого военного оборудования в Москву.

В середине февраля Генпрокуратура Украины заявила, что во время обстрелов Россия использовала не менее 24 баллистических ракет производства КНДР.

В июне Владимир Путин и Ким Чен Ын провели двусторонние переговоры, в ходе которых подписали соглашение о партнерстве. В нем говорится, что «другая сторона незамедлительно оказывает военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами».



Фото: Агентство KCNA