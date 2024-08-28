За 2,5 года войны в Украине погибло 1020 уроженцев Удмуртии

Канал «Удмуртия.Потери», опубликовал очередной список имен погибших в Украине жителей республики, число которых достигло 1020 человек. При этом на графике, опубликованном в канале, в котором учитываются даты смерти военнослужащих, видно, что потери в 2024 году, даже с учетом того, что они еще в процессе учета, превышают те, что были во время боев за Бахмут.

Активисты канала «Удмуртия против коррупции» съездили на одно из кладбищ Ижевска, за два месяца там появилось 20 новых могил военных на участке Минобороны. «Это очень много. Прошлым летом не было таких темпов. Публичной информации о гибели этих людей на войне мы не нашли. Но у каждой могилы венки от Минобороны, правительства Удмуртии или от боевых товарищей. Самому молодому погибшему — 19 лет, самому старшему — 68 лет».



Региональная выплата за подписание контракта с Минобороны в Удмуртии — 400 тысяч рублей, еще столько же выплачивается контрактникам из федерального бюджета.

