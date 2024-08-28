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Politico: Французские власти выдали ордер и на арест Николая Дурова — брата Павла Дурова

28.08.2024

Ордера на Дуровых были выданы еще в марте за отказ Telegram сотрудничать с французской полицией в расследовании случаев сексуального насилия над детьми

Французские власти выдали ордера на арест генерального директора Telegram Павла Дурова и его брата Николая 25 марта, указано в документе, который оказался в распоряжении Politico. В нем также отмечается, что французское расследование в отношении Telegram является более масштабным и началось на несколько месяцев раньше, чем было известно ранее.

Ордера на арест были выданы после того, как платформа «не дала ответа» на предыдущий судебный запрос об идентификации пользователя Telegram, говорится в документе, которым поделился с изданием человек, непосредственно вовлеченный в это дело. В документе также подчеркивается «практически полное отсутствие сотрудничества Telegram» с французскими и европейскими властями в других делах.

Ордера были выданы после расследования под прикрытием в Telegram, проведенного отделом по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры, в ходе которого подозреваемый рассказал о том, как заставлял несовершеннолетних девочек отправлять «самостоятельно изготовленную детскую порнографию», а затем угрожал опубликовать ее в социальных сетях. Подозреваемый также рассказал следователям, что изнасиловал маленького ребенка. Как сообщается в документе, Telegram не ответил на просьбу французских властей установить личность подозреваемого.

В кратком изложении дела также упоминается вице-президент Telegram Илья Перекопский, хотя в документе не указано, выдан ли на него ордер.

«На данном этапе единственным допрашиваемым по этому делу является Павел Дуров», — добавили в прокуратуре. Местонахождение Николая Дурова в настоящее время неизвестно. Задержание Павла Дурова было продлено до максимального срока в 96 часов и закончится в среду, после чего руководителю Telegram могут быть предъявлены обвинения или он будет освобожден.

Фото: The New York Times

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