Politico: Французские власти выдали ордер и на арест Николая Дурова — брата Павла Дурова

Французские власти выдали ордера на арест генерального директора Telegram Павла Дурова и его брата Николая 25 марта, указано в документе, который оказался в распоряжении Politico. В нем также отмечается, что французское расследование в отношении Telegram является более масштабным и началось на несколько месяцев раньше, чем было известно ранее.

Ордера на арест были выданы после того, как платформа «не дала ответа» на предыдущий судебный запрос об идентификации пользователя Telegram, говорится в документе, которым поделился с изданием человек, непосредственно вовлеченный в это дело. В документе также подчеркивается «практически полное отсутствие сотрудничества Telegram» с французскими и европейскими властями в других делах.



Ордера были выданы после расследования под прикрытием в Telegram, проведенного отделом по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры, в ходе которого подозреваемый рассказал о том, как заставлял несовершеннолетних девочек отправлять «самостоятельно изготовленную детскую порнографию», а затем угрожал опубликовать ее в социальных сетях. Подозреваемый также рассказал следователям, что изнасиловал маленького ребенка. Как сообщается в документе, Telegram не ответил на просьбу французских властей установить личность подозреваемого.



В кратком изложении дела также упоминается вице-президент Telegram Илья Перекопский, хотя в документе не указано, выдан ли на него ордер.

«На данном этапе единственным допрашиваемым по этому делу является Павел Дуров», — добавили в прокуратуре. Местонахождение Николая Дурова в настоящее время неизвестно. Задержание Павла Дурова было продлено до максимального срока в 96 часов и закончится в среду, после чего руководителю Telegram могут быть предъявлены обвинения или он будет освобожден.



Фото: The New York Times