Российские провайдеры начали внедрять инструменты для обхода замедления YouTube

Операторы связи начали устанавливать на своих сетях решения, которые делают YouTube доступным для абонентов. Внедрение инструментов для обхода блокировки уже доходит до десятков случаев по всей стране, отмечает «Коммерсант» со ссылкой на одного из своих источников. Таким образом они пытаются привлечь новых абонентов, и так как сервис в РФ не внесен в реестр запрещенных и официально не заблокирован, их действия совершенно законны, отмечают юристы. Тем более Роскомнадзор так и не предоставил официальной информации о замедлении сервиса в России.

Ранее более 135 региональных операторов связи обратились в Минцифры и Роскомнадзор с просьбой официально разъяснить, что происходит с YouTube. С 1 августа ежедневный трафик от кэширующих серверов Google Global Cache к абонентам в России стал составлять примерно 30% от того, что наблюдался в июле. Компании жаловались, что абоненты разрывают с ними договоры, считая, что в плохой работе видеохостинга виноваты провайдеры. Однако никакого ответа не последовало, и операторы начали действовать самостоятельно.

Как отмечают юристы, в текущей ситуации применение инструментов обхода не влечет ответственности для операторов, потому что YouTube не внесен в реестр запрещенных сайтов. «Если оператор так откроет доступ пользователям к запрещенным соцсетям, то может получить штраф, так как они находятся в списке Роскомнадзора на блокировку и официально запрещены, в отличие от YouTube», — рассказал «Коммерсанту» президент ассоциации «Ростелесеть» (входит более 200 региональных операторов связи) Олег Грищенко.



На сбои работы YouTube российские пользователи начали жаловаться с начала августа. Незадолго до этого депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал снижение скорости загрузки видео до 70%, назвав это «вынужденным шагом, направленным против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство».

